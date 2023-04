Hydrogène vert : Evonik intègre la technologie d’électrolyse de Siemens Energy à Herne

Evonik va tester une nouvelle génération de système d'électrolyse pour la production d'hydrogène vert, fournie par Siemens Energy, via l'implantation d'une unité pilote au sein du parc chimique de Herne, en Allemagne. En parallèle, Siemens Energy étudiera la viabilité et la résistance de sa nouvelle technologie d'électrolyse en conditions industrielles. Ces initiatives constituent le projet "H 2 annibal", soutenu par le Ministère fédéral de l'éducation et de la recherche à hauteur de 9,3 millions d'euros.