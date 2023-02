Hydrogène vert dans le Tarn, 100 milliards d'euros pour le ferroviaire, Airbus recrute... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Un important projet d'hydrogène vert dans le Tarn

Spécialiste du développement de projets industriels dans l’hydrogène vert, H2V prépare un investissement de 160 millions d’euros pour construire une unité de production à Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn). La signature le 22 février d’une promesse de vente pour un terrain de 9 hectares marque une première étape, avant la mise en service attendue pour 2028. La capacité du site devrait atteindre 100 MW, de quoi produire chaque année 14 000 tonnes d'hydrogène.

100 milliards d'euros pour le ferroviaire d'ici à 2040

La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé vendredi 24 février un plan de 100 milliards d’euros jusqu’en 2040 destiné à financer la « nouvelle donne ferroviaire ». Basé sur le rapport du Comité d’orientation des infrastructures (COI), celui-ci a notamment pour objectifs de régénérer et moderniser le réseau, développer des RER métropolitains et de nouvelles lignes. Avec, en ligne de mire, une accélération de la décarbonation du secteur des transports.

La SNCF se désendette

Autre bonne nouvelle côté ferroviaire : grâce à d'excellents résultats commerciaux en 2022, la SNCF parvient progressivement à faire baisser sa dette, conformément à ses engagements. Cela provoque un effet vertueux : ce sont environ 1,2 milliard d’euros de frais financiers chaque année qu'elle peut ainsi récupérer et injecter dans son plan d'investissement.

Delpharm et Aguettant reprennent Carelide

Placée en redressement judiciaire en janvier, l'entreprise Carelide est finalement sauvée. Le dernier fabricant français de poches de perfusion a été racheté par le groupe pharmaceutique Delpharm et les laboratoires Aguettant, qui prévoient d'investir 40 millions dans son usine de (Mouvaux) afin de doubler sa production. Par ailleurs, 390 postes sur 399 sont repris et les contrats d’une centaine d’intérimaires seront poursuivis.

Airbus recrute 3 500 personnes en France

Augmentation des cadences de production, digitalisation des usines, décarbonation du transport aérien… Pour répondre à ces enjeux, Airbus a annoncé le 20 février 3 500 embauches en France en 2023, sur un total de 13 000 recrutements dans le monde. Dans le détail, le constructeur prévoit d'accueillir 2 300 nouveaux salariés au niveau de sa division aviation commerciale, 500 personnes pour sa branche Defence and Space et 700 personnes pour Airbus Helicopters.

Le programme quantique européen porte ses premiers fruits

Lancé en 2018, avec une enveloppe d’un milliard d’euros sur dix ans, le Quantum Flagship, plan quantique de la Commission européenne, livre de premiers résultats. 1 500 scientifiques, 236 organismes, 21 projets de R&D, 25 start-up créées, 105 brevets, 1 313 publications scientifiques… Les chiffres recensés fin 2022, une fois la phase de lancement clôturée, attestent de l’effervescence de la recherche européenne sur la physique fondamentale, le calcul, les communications et les capteurs quantiques.

La France se prépare au grand saut exaflopique

Les ministères de l’Enseignement supérieur et de la recherche et de la Transition numérique ont annoncé le 23 février un programme de recherche (PEPR) de 40,8 millions d’euros sur six ans pour développer les briques logicielles qui équiperont les futurs supercalculateurs de classe exaflopique, capables d’exécuter un milliard de milliards d’opérations par seconde. Un investissement en partie motivé par l’ambition d’accueillir le second supercalculateur européen de cette dimension.