Hydrogène, vélo, micro-cars… Les cinq images de la semaine, spécial Mondial de l’Auto

Les recettes de l’exécutif pour favoriser l’électrique made in France

Lors d’une visite lundi 17 octobre au salon de la Porte de Versailles à Paris, Emmanuel Macron a donné des détails sur la mesure de leasing à 100 euros par mois, destinée à favoriser l’achat de modèles à batteries. Egalement présent, le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, a défendu l’idée de barrières visant à protéger l’industrie européenne, quelques semaines après le plan de soutien nord-américain à l’électrique. Reste à connaître l’avis des autres partenaires européens sur une telle proposition, l’Allemagne en tête…

Ora lance sa Funky Cat pour attaquer le marché européen

Son nez ressemble furieusement à l'avant de la célèbre Porsche 911.. mais c’est celui d'une citadine électrique made in China. Avec sa Funky Cat, la marque Ora veut attaquer le marché européen. Le groupe Great Wall Motors, qui a créé cette marque, n’est pas le seul en lice. Plusieurs constructeurs chinois ont fait le déplacement sur le salon de Paris pour mettre en avant leurs modèles à batteries, d’où la demande de l’exécutif français d’une « préférence européenne »…

La Bagnole, une réinvention des micro-cars au look de baroudeur

Moins de 350 kilos, de 70 à 140 kilomètres d’autonomie, accessible dès 14 ans pour un prix débutant à 9 990 euros. Après leur vélo, groupe Savoy, Pracartis, M2O et Alpes Usinages ont présenté au Mondial de l’Auto leur premier véhicule électrique. Un modèle loin d’être le seul au salon automobile de Paris. Les constructeurs de ces voiturettes électriques sont venus en force, conscients du potentiel de leurs solutions pour répondre aux enjeux de mobilité urbaine.

Du vélo à la voiture, l’hydrogène en embuscade

Parce que la mobilité ne se résume pas à l’automobile, Pragma Industries est présent sur le stand de Mob-ion, avec qui la PME de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) développe des scooters à hydrogène. La société biarrote y présente son nouveau vélo doté d’une pile à combustible – made in France – qui offre 150 kilomètres d’autonomie et sera produit à partir de 2023. A côté des batteries, les industriels misent aussi sur cette technologie pour décarboner les véhicules particuliers, à l’image de la nouvelle start-up tricolore NamX et d’Hopium.

Vous ferez bien un petit tour en Batcycle ?

De quoi ravir les fans de Batman. L’entreprise française Lazareth, qui réalise des véhicules sur mesure, expose sa version de la moto du célèbre héros masqué au Mondial de l’Auto. Il est possible de l’essayer, mais uniquement pour prendre des photos… Le tour en Batcycle sera pour plus tard.