Hydrogène : Dow choisit la technologie d’ATR de Linde pour décarboner son craqueur au Canada

Dans le cadre du projet d’expansion et de modernisation de son complexe de production d’éthylène et de dérivés zéro émission scopes 1 et 2 de Fort Saskatchewan (Canada), annoncé en 2021, le géant américain Dow vient de choisir l’ingénierie du gazier américano-allemand Linde pour la fourniture du site en azote et en hydrogène.