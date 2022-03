Hydrogène à gogo, bond des nouvelles usines en France, ciment bas carbone… Les sept bonnes nouvelles de la semaine

L'Etat débourse 190 millions pour le projet hydrogène d'Air Liquide…

Le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, a dévoilé mardi 8 mars, lors d'une visite sur le site d'Air Liquide à Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime), une aide de 190 millions d’euros de l’Etat pour l'entreprise. Air Liquide souhaite construire sur place un électrolyseur de 200 MW à l’horizon 2025, à quelques kilomètres du site actuel. Une capacité qui n’a pas encore d’équivalent dans le monde pour la production d’hydrogène vert. La mise en production du site est prévue pour 2025. Pour développer l’hydrogène décarboné en France, l’Etat s’est engagé à consacrer 1,9 milliard d’euros dans le cadre de France relance, et jusqu’à 7 milliards jusqu’en 2030.

… Et annonce son soutien à Elogen

Autre annonce faite par Bruno Le Maire le 8 mars, le soutien de l’Etat au français Elogen, ex-Areva H2, qui a choisi d'implanter sa gigafactory d'électrolyseurs à Vendôme (Loir-et-Cher). La mise en service est prévue en 2025, avec un objectif d'un gigawatt par an. Les fonds publics, qui s’inscrivent dans le cadre du Projet important d’intérêt européen commun (Piiec) hydrogène, aideront Elogen à développer sa R&D.

Les projets d'implantation d'usines bondissent

La France attire les industriels. Le cabinet Ancoris a répertorié 323 projets d’implantations de sites industriels en France en 2021, soit une hausse de 62% par rapport à 2020, déjà marquée par le regain du made in France. « Quand on avait un projet prévoyant 15 créations d’emplois il y a deux ans, on était content. Désormais, 20% des projets industriels identifiés comptent au moins 50 emplois », souligne Guillaume Gady, cofondateur du cabinet. Cet appétit pour de nouveaux sites industriels pourrait toutefois se heurter aux manques de disponibilité du foncier. 28% des entreprises recherchent des terrains pour y construire leurs propres bâtiments.

Lafarge investit dans le ciment bas carbone

Le producteur de matériaux de construction Lafarge France a annoncé son intention d’investir 46 millions d’euros pour produire des ciments « bas carbone » et « très bas carbone » dans deux usines. La filiale française du groupe Holcim compte mobiliser dès cette année 40 millions d’euros dans sa cimenterie de Saint-Pierre-la-Cour (Mayenne), et 6 millions d’euros sur son site de La Malle, à Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône). Des investissements qui illustrent la nouvelle stratégie bas carbone du groupe Holcim : à horizon 2025, 25% des ventes de béton prêt à l’emploi devront être issues de la gamme « EcoPact », lancée il y a trois ans.

Circa implante en Moselle son site de solvant biosourcé

Un solvant biosourcé destiné à remplacer des produits d’origine pétrochimique pour des applications en pharmacie, cosmétique ou encore des additifs alimentaires. C’est l’idée de la start-up norvégienne Circa, qui devrait mettre en service une unité de production fin 2023 à Saint-Avold (Moselle). Le géant allemand de la chimie Merck se serait d’ores et déjà engagé à acheter la totalité de la production annuelle du site. L’entreprise a décroché dans ce cadre un financement de 8,2 millions d’euros dans le cadre du volet relocalisation du plan de relance. 40 à 50 emplois devraient être créés pour ce projet, qui représente un total de 50 millions d’euros d’investissement.

Un site de technologie de biocontrôle pour Antofénol

Le plan de relance profite aussi à Antofénol, spécialisé dans les technologies de biocontrôle comme alternative aux pesticides conventionnels. 6,8 millions d’euros issus de ce plan et des collectivités locales viendront soutenir la création d’une usine à Thor, dans le Vaucluse, pour un investissement total de 42 millions d’euros. Cette usine fabriquera des ingrédients naturels extraits de sarments de vigne. Selon la fondatrice et présidente, Fanny Rolet, les travaux devraient débuter avant fin 2022 pour une mise en service début 2024. 122 emplois devraient être créés d’ici cinq ans.

Delle Fil s'attaque au marché des voitures électriques

Delle Fil, fabriquant de fil de bobinage en cuivre ou en aluminium installé dans le Territoire de Belfort, s’apprête à mettre en route la première des trois nouvelles machines qu’il va acquérir en 2022. Cette première enveloppe de 2,1 millions d’euros s’inscrit dans un investissement global de 9,8 millions d’euros, qui va s’étendre jusqu’en 2025. « Nous allons produire du méplat cuivre émaillé pour répondre au marché automobile. La demande autour des véhicules électriques est plus importante que les capacités de production installées en France », détaille Louis Mendès, directeur du site.