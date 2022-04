Spécialisé dans les logiciels pour la conception d’emballage et d’étiquettes, Hybrid Software annonce le rachat de la marque et des actifs de iC3D auprès de Creative Edge Software pour un montant de 4 millions de dollars payés en espèces et en totalité. La suite était déja utilisée par une partie de ses clients pour améliorer les rendus 3D des prototypes obtenus avec ses logiciels.

iC3D se compose d’un ensemble de solutions permettant de créer des rendus réalistes pour toute une série d’emballages : étuis en cartons, étiquettes, sachets, films, bouteilles, manchons rétractables, présentoirs sur les lieux de vente. L’objectif est de permettre au projeteur et aux équipes marketing de visualiser le produit avant même qu’il ne soit fabriqué. Il est possible de réaliser des rendus du produit seul, en magasin ou même dans le cadre d’applications de commerce électronique. iC3D se targue de posséder la plus grande bibliothèque de modèles du secteur, en termes de textures, matières, effets, épaisseurs, ….

Réduire le cycle de conception du produit

La société propose une plate-forme de visualisation en ligne qui permet aux acteurs de la chaîne graphique - concepteurs, marques, imprimeurs, photograveurs - de collaborer sur de nouvelles conceptions en temps réel. Pour ces acteurs, le principal intérêt d'un tel outil se résume dans la possibilité de réduire le cycle de conception du produit. « L'acquisition d'iC3D renforce notre offre 3D et boucle la boucle entre la conception d'étiquettes et d'emballages haut de gamme et l'impression. Nous avons déjà intégré iC3D dans nos logiciels Packz et Cloudflow et disposons déjà d'une base installée substantielle d'utilisateurs qui ont obtenu une licence pour l'option iC3D. Nous attendons avec impatience une intégration plus large d'iC3D dans nos frontaux numériques (DFE) et d'autres produits logiciels », a indiqué Mike Rottenborn, Pdg d'Hybrid Software.

Basé à Gand (Belgique), Hybrid Software conçoit des logiciels pour l’emballage et l’étiquette. Packz, l’un de ses produits phare, est un éditeur graphique « natif PDF » disposant de fonctions en matière de traitement des couleurs, de gestion des objets, de surimpression et d’imposition. La société revendique un millier de clients dans le monde dans les boîtes pliantes, les cartons ondulés, les grands formats et l'impression numérique.