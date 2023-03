Hy2Gen révise son projet Hynovera de production de carburants renouvelables à Meyreuil

S’il voulait valider l’intérêt des concertations publiques sur les projets industriels, Hy2Gen France n’aurait pas pu faire mieux. L’entité française du groupe allemand annonce reconfigurer son projet Hynovera prévu sur six hectares du périmètre de la centrale biomasse exploitée par GazelEnergie, dans le cadre du Pacte de territoire pour la transition écologique et industrielle de Gardanne/Meyreuil (Bouches-du-Rhône). Hynovera ambitionnait de produire des carburants renouvelables (kérosène, diesel, méthanol) à partir d’hydrogène vert et de plaquettes de bois pour le transport maritime et aérien. Lors de la concertation publique menée entre le 19 septembre et le 21 novembre 2022, les riverains avaient exprimé leur opposition à une usine Seveso seuil bas et formulé, pour les moins contestataires, plusieurs propositions pour en atténuer les impacts environnementaux.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]