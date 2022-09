Hy2Gen abat ses cartes sur son projet Hynovera de production de carburants renouvelables

Le projet Hynovera, qui entre dans le cadre de la reconversion de la centrale charbon de Gardanne, est toujours dans les tuyaux. Cyril Dufau-Sansot, président d’Hy2Gen France, l'a réaffirmé le 7 septembre à Meyreuil (Bouches-du-Rhône). « Notre objectif est de mener notre projet jusqu’au bout pour démarrer l’unité en 2027 », a-t-il assuré. Il doit passer par une étape de concertation publique sur les communes concernées, comme Meyreuil et Gardanne, ou voisines comme Bouc-Bel-Air, Fuveau et Aix-en-Provence. Le dirigeant va donc s’employer à détailler du 19 septembre au 21 novembre tous les aspects d’un projet d’investissement que le groupe allemand, basé à Wiesbaden, envisage d’implanter sur 6 hectares du site de la tranche charbon de la centrale thermique de Provence de Gazel Energie, dans le cadre de sa reconversion actée depuis décembre 2020 dans le Pacte de territoire pour la transition écologique et industrielle du territoire de Gardanne/Meyreuil.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]