HUTCHINSON : Des solutions d’étanchéité de haute performance face aux nouveaux défis de l’aéronautique

Spécialiste en solutions d’étanchéité standards et sur mesure

Hutchinson - Precision Sealing Systems conçoit et fabrique des solutions d’étanchéité standards et sur mesure de haute technicité : joints toriques, bagues BS, joints d’arbre, joints plaques, trappes d’accès, joints sur-mesure, pièces moulées et bagues magnétiques. Depuis les premiers aéronefs du 20e siècle, Hutchinson accompagne en Europe et aux Etats-Unis les industriels du secteur aéronautique pour assurer la sécurité et le confort des avions commerciaux et militaires, des avions régionaux, jets d’affaires et hélicoptères, en garantissant l’étanchéité des réacteurs, des circuits hydrauliques et de carburant, des systèmes de freinage et trains d’atterrissage… « Cela est rendu possible par un savoir-faire unique en science des matériaux, et une véritable expertise dans la conception de solutions d’étanchéité optimales », détaille Brahim Bechadli, responsable commercial Hutchinson - Precision Sealing Systems pour l’aéronautique en Europe. De la formulation à la fabrication, Hutchinson maîtrise l’ensemble du processus, assurant ainsi la qualité, la sécurité, et la performance des équipements.

Formulation et développement de solutions d’étanchéité

Les équipes de développement s’appuient sur le Centre de Recherche et d’Innovation Hutchinson à Montargis, et travaillent en étroite collaboration avec leurs laboratoires locaux accrédités ISO/IEC 1702 et PRI/ NADCAP AC7115, leur permettant d’être plus agiles et en avance de phase sur les projets grâce aux calculs, tests et simulations. Grâce à sa maîtrise des formulations matières, Hutchinson offre une large gamme de mélanges élastomère approuvés par la NFL, compatibles avec des spécifications comme Mil, AMF, NAS et homologués par les principaux OEMs et fabricants tels qu’Airbus, Boeing, Bombardier, Safran ou Dassault Aviation.

Des sites industriels mobilisés face aux nouveaux défis

Les nouvelles législations et normes imposent des adaptations au secteur aéronautique dont Hutchinson a pris toute la mesure. Ces changements de normes ont engendré des modifications organisationnelles et productives significatives au sein de ses usines certifiées EN 9100, en améliorant les performances et en se tournant davantage vers les énergies renouvelables. Pour contribuer à atteindre les objectifs de développement durable du groupe, les équipes et laboratoires travaillent au développement de nouvelles matières plus écologiques et sur l’analyse du cycle de vie des produits. “Pour aider nos clients, nous cherchons aussi à développer des solutions toujours plus légères qui contribueront à diminuer la consommation d’énergie des équipements aéronautiques”, expose Brahim Bechadli. Engagées dans les grandes évolutions du également sur des matières et des solutions pour les moteurs électriques et hybrides, ainsi que pour les nouveaux carburants à base d’hydrogène et SAF.

HUTCHINSON LEADER MULTI EXPERTISE Hutchinson est leader dans les systèmes antivibratoires, le management des fluides et les solutions d’étanchéité destinés aux marchés de l’Automobile, l’Aerospace, la Défense, l’Energie, le Ferroviaire et l’Industrie. Le groupe rassemble 38 000 collaborateurs, répartis dans 25 pays et a enregistré en 2022 un CA de 4 400 millions d’€.

aerospace.precision-sealingsystems@hutchinson.com

www.hutchinson.com

Contenu proposé par HUTCHINSON