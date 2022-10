« Humens développe des produits bons pour la planète », explique Raymond Sinnah, son p-dg

InfoChimie magazine : Pouvez-vous nous présenter la société Humens que vous dirigez depuis sa création en 2021 ?

Raymond Sinnah : Humens est né, en décembre 2021, d'un carve out du groupe Seqens, c'est-à-dire de la cession de sa division de chimie minérale, dans le domaine du carbonate, du bicarbonate et du silicate de sodium. Le groupe Seqens, quant à lui, avait été créé en 2005 (sous le nom de Novacap, à l'époque), suite à la cession par Rhodia d'activités qui n'étaient plus stratégiques. Détenu successivement par les sociétés d'investissement Bain Capital, Ardian, puis Eurazeo, et enfin, Ardian et Mérieux investissement depuis 2016, Seqens est devenu de plus en plus « pharma », laissant peu de possibilités de synergies avec ses activités de chimie minérale. C'est ainsi qu'à l'occasion de la cession du groupe Seqens à SK Capital Partners, l'an dernier, la division Spécialités minérales a été séparée et poursuit sa route aux côtés de ses actionnaires historiques avec le nouveau nom Humens. J'ai pris la présidence de ce nouveau groupe, alors que je dirigeais, depuis fin 2014, cette division de Spécialités minérales chez Seqens.

Pourquoi avoir choisi ce nom de Humens ?

R. S. : Il y a plusieurs sens à Humens. Cela signifie que nous sommes une société à taille humaine avec un effectif de 400 salariés, contrairement à nos principaux concurrents qui sont des big players de la chimie. Notre crédo est « small is beautiful ». Par ailleurs, et c'est l'un de nos axes stratégiques, nous développons des produits qui sont à la fois bons pour la planète et pour les hommes et les femmes. Pour protéger la planète, nous avons, par exemple, des investissements en cours dans la transition énergétique de nos sites industriels dont nous pourrons reparler ultérieurement. Et lorsque l'on évoque le développement de produits bons pour les hommes et les femmes, cela signifie que l'on se focalise sur des segments de spécialités premium dans la pharma, le personal care, la nutrition et dans le traitement de fumées de centrales d'incinération. Nous avons également bâti notre entreprise autour d'une culture entrepreneuriale et managériale qui croit en l'humain et favorise l'agilité, la prise d'initiative et la solidarité. Ainsi, les valeurs humaines occupent une place centrale dans notre entreprise - la transparence, la confiance, la mixité et la diversité… - et ces valeurs se transmettent dans nos relations d'affaires avec nos clients et nos fournisseurs pour un dialogue équilibré qui s'inscrit dans la durée. J'ajoute que notre logo est constitué d'un motif sous forme de bulles qui est en réalité la lettre H en braille. Les couleurs, rose et violet, que nous avons choisies avec l'aide d'une agence de communication lyonnaise (Magazine&Fils), nous permettent de nous différencier de l'industrie de la chimie qui est souvent représentée traditionnellement par les couleurs vert, bleu et rouge.

Avez-vous encore des relations avec le groupe Seqens ?

[...]