Huit questions sur le Giec qui s'apprête à publier son sixième rapport d'évaluation sur le réchauffement

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © DR Les rapports du Giec servent de base aux négociations des Conférences des parties (COP).

Qu'est-ce que le Giec ?

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, plus connu sous l'acronyme Giec, a été créé par l'ONU (Organisation des nations unies) en 1988. L'objectif de cette entité est de faire l'état des lieux "des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les stratégies de parade", peut-on lire sur son site.

Concrètement, ce groupe rédige des rapports reprenant les informations disponibles à un instant T sur les conséquences climatiques et les compile à destination des citoyens et des décideurs politiques des 195 pays membres de l'organisation. A ce jour, cinq rapports d'évaluation ont été publiés par le Giec.

Qu'est-ce que "le groupe 1" du Giec ?

Le Giec est principalement composé de trois groupes de travail et d'une équipe spéciale. Le groupe 1 se charge d'examiner les éléments scientifiques sur la "physique" des changements climatiques dans le temps. Il traite notamment des gaz à effet de serre, des changements de température, des températures extrêmes, du niveau des océans et mers, des cycles de l'eau, des précipitations et du carbone. Ces données sont collectées au niveau global mais aussi régional. La première partie du rapport, attendue ce lundi 9 août, provient de ce groupe.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]