Huit des dix smartphones les plus populaires en 2022 sont des iPhone

L’iPhone 13 s’impose comme le smartphone le plus populaire au monde, en cumulant 5% des expéditions totales en 2022, selon le cabinet Counterpoint. Il figure en tête des ventes dans plusieurs grands marchés dont la Chine, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France. Apple complète le podium avec l’iPhone 13 Pro Max et l’iPhone 14 Pro Max. Pour la première fois, le modèle Pro Max d’une nouvelle génération d’iPhone se vend mieux que tous les autres modèles, pourtant moins chers. Apple détient cinq autres places dans le top 10 des ventes avec d’autres modèles d’iPhone, dont la neuvième avec l’iPhone SE 2022, le modèle le plus économique.

Samsung, seule marque à tenir tête à Apple

[...]