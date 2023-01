Huiles minérales : une interdiction dans l’impasse

Dans un communiqué en date du 16 décembre, avant la trêve des confiseurs, l’Association des fabricants d’encres d'Imprimerie (Afei) et l’Union nationale des industries de l’impression et de la communication (Uniic) ont publié un communiqué commun très alarmiste sur un sujet qui déclenche des sueurs froides chez de nombreux professionnels de l’emballage et du conditionnement : les huiles minérales aromatiques et saturées. Les lecteurs d’Emballages Magazine connaissent bien les mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH) et mineral oil saturated hydrocarbons (MOSH) en anglais, un véritable serpent de mer qui est devenu le cheval de bataille de l’organisation non gouvernementale (ONG) Foodwatch.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]