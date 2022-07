Huile de tournesol : des dérogations pour les cosmétiques

« La guerre en Ukraine affecte l’approvisionnement des industries alimentaire et cosmétique pour la production de certains produits, en particulier de certaines huiles végétales. » En matière de pénuries, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Après les produits alimentaires au mois d'avril, c’est au tour des cosmétiques de bénéficier d’une dérogation d’étiquetage. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a annoncé, dans un communiqué en date du 13 juillet, qu'elle allait « accorder un nombre limité de dérogations temporaires à certaines obligations d'étiquetage », pour les fabricants de produits cosmétiques qui devraient modifier leur composition « dans un laps de temps incompatible avec l'impression de nouveaux emballages ».

