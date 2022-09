Huhtamaki quitte à son tour la Russie

En avril dernier, comme beaucoup d’autres entreprises industrielles occidentales, Huhtamaki avait annoncé vouloir se désengager de Russie, après y avoir suspendu ses investissements dans un premier temps. C’est chose faite désormais. Le groupe d’emballage finlandais a vendu ses activités à une société holding enregistrée à Chypre, Espetina Ltd, qui appartient à Alexandre Govor et Youri Kuchnerov. Le montant de la transaction s’élève à 151 millions d’euros. L’opération comprend quatre usines, qui emploient 724 personnes. Espetina devra s’assurer que les noms et marques commerciales de Huhtamaki ne sont plus utilisés.

