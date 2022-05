Dans la pharmacie, l’impact environnemental des blisters fait l’objet de toutes les attentions. Il est vrai que, d’une part, ils servent à emballer près de 50% des médicaments et que, d’autre part, ils associent le plus souvent un film thermoformé en polychlorure de vinyle (PVC) et un film en aluminium. La dernière initiative dans le domaine de l’écoconception de ces emballages est signée Huhtamaki. Le fabricant finlandais, qui a collaboré avec Klöckner Pentaplast, un spécialiste de ces produits, annonce le lancement de la solution d’operculage Push Tab, en polyéthylène téréphtalate (PET), et, par conséquent, sans aluminium, de 30 µm d’épaisseur. « La première monoPET à être commercialisée », souligne le groupe d’emballage.

