Hugo Boss revoit ses perspectives en hausse après la refonte de la marque

La société s'attend à ce que son chiffre d'affaires annuel augmente de 12 à 15% et atteignent 4,1 à 4,2 milliards d'euros, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance d'environ 10% à 4 milliards d'euros.

Le bénéfice d'exploitation pour 2023 devrait augmenter de 20 à 25% pour atteindre un niveau de 400 à 420 millions d'euros, alors que la fourchette précédente indiquait 10 à 20%.

La refonte de la marque Hugo Boss en 2022 a permis au groupe de luxe de résister au ralentissement des marchés aux États-Unis et en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), tout en stimulant les ventes en Asie, malgré la lenteur de la reprise en Chine dans l'ensemble du secteur.

Le chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre a augmenté de 20% pour atteindre 1,03 milliard d'euros à taux de change constants, contre 878 millions un an plus tôt. Cette progression a été favorisée par des gains de parts de marché au niveau mondial pour ses deux marques, Boss et Hugo, en particulier auprès des jeunes consommateurs, a déclaré le groupe.

Ce résultats est conforme aux attentes des analystes, qui tablaient sur un chiffre d'affaires de 1,0 milliard d'euros, selon un consensus compilé par l'entreprise.

(Reportage Linda Pasquini et Anastasiia Kozlova à Gdansk ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)