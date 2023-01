Hub One trace la vaisselle réemployable

Si la vaisselle jetable est désormais interdite en France dans les enseignes de restauration rapide pour les repas pris sur place, la mise en œuvre de cette mesure pose des problèmes pratiques liés au stockage, au lavage, à la gestion des produits, ainsi qu’à leur remplacement en cas de bris ou de vol. Afin d'accompagner ces acteurs, l’opérateur de technologies numériques Hub One vient de lancer une solution logicielle et matérielle de consigne/déconsignation, dénommée « Hub One GreenTrack », qui garantit le suivi et la traçabilité des stocks sur la vaisselle consignée.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]