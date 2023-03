HUB ONE : Des réseaux 5G privés pour une industrie résolument intelligente

« Un réseau mobile privé est un socle qui va permettre de porter l’ensemble des usages (la voix, la data, la vidéo…) et faire bénéficier les utilisateurs d’une mobilité totalement sans couture. La 5G permet ainsi de ne pas avoir de rupture de connectivité lorsque l’on passe d’une zone à l’autre », explique Grégoire de La Crouée, directeur de la Business Line Mobile Pro chez Hub One.

La 5G privée offre aussi la possibilité de gérer différents niveaux de qualités de service en fonction des applicatifs et de leur criticité, ainsi que des garanties de sécurité renforcées avec des communications chiffrées et authentifiées sur l’ensemble de la chaîne.

Des bénéfices déjà éprouvés

Ces avantages – mobilité, rapidité, qualité et sécurité – Hub One a pu les observer de manière concrète. C’est en effet le premier opérateur en France à avoir déployé un réseau mobile privé déjà utilisé dans des situations de production. L’opérateur a par exemple pu voir l’intérêt d’un réseau privé pour garantir la connectivité des véhicules, comme les cavaliers sur les ports, ou les chariots industriels dans les usines. « Ce sont des véhicules très lourds et potentiellement très dangereux. Dès qu’il y a un incident, il faut absolument qu’ils puissent s’arrêter immédiatement. Or leurs systèmes de géolocalisation, d’anticollision et d’alerte profitent du fort débit et de la faible latence d’un réseau privé mobile », précise Grégoire de La Crouée. Hub One propose donc aujourd’hui des offres dédiées pour la mise en œuvre de réseaux 5G privés sur les sites industriels, logistiques, portuaires ou aéroportuaires. « Nous accompagnons nos clients de bout en bout, depuis l’identification de leurs besoins et des technologies pour y répondre jusqu’à l’installation, l’intégration des cas d’usages et l’exploitation des réseaux mobiles privés, souligne Grégoire de La Crouée. Grâce à notre écosystème de partenaires, Hub One fournit tout, cœur de réseau, équipements radio, solutions voix, applicatifs, terminaux et services associés ».

Contenu proposé par HUB ONE