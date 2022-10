Huawei s’attaque au cloud en Europe avec des datacenters en Irlande

Lors de son évènement Huawei Connect Paris, qui s'est déroulé les 18 et 19 octobre, Joy Huang, le directeur de la stratégie de développement du groupe dans le cloud et l’industrie, a annoncé l’ouverture d’une région cloud en Irlande. Il s’agit du premier site de datacenter du cloud de Huawei en Europe. A la fin de 2022, le géant chinois prévoit de compter 29 régions cloud dans le monde avec des datacenters notamment à Singapour, Bangkok (Thaïlande), Mexico (Mexique), Sao Paulo (Brésil), Santiago (Chili) et Johannesburg (Afrique du Sud).

