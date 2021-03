Huawei résiste encore dans les réseaux télécoms... mais pour combien de temps ?

L’effet de l’embargo américain contre Huawei se ressent durement dans ses smartphones au quatrième trimestre 2020 et semble s’amplifier en début de cette année. Mais l’histoire s’avère différente dans son activité d’équipements de réseaux télécoms. Ici, l’équipementier chinois résiste encore. Sur l’ensemble du marché, tous segments confondus, il se paye même le luxe de gagner deux à trois points de parts de marché en 2020 selon le cabinet Dell’Oro, creusant l’écart avec ses deux plus grands compétiteurs, le finlandais Nokia et le suédois Ericsson.