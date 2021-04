Huawei perd la bataille de la 5G en Europe au profit d’Ericsson et de Nokia

Selon le cabinet LightCounting, Huawei a perdu 40 contrats 5G dans sa base installée en Europe. Ericsson s’impose comme le plus grand gagnant, suivi par Nokia. Et le reflux du grand équipementier télécoms chinois sur le Vieux Continent devrait se poursuivre au profit, non seulement de ses deux concurrents européens, mais aussi de Samsung, NEC et les équipementiers émergents.