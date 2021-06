Huawei ouvre un centre mondial de cybersécurité, un pied de nez aux Etats-Unis

Alors que Huawei figure en tête de la liste noire des entreprises vues par les Etats-Unis comme une menace pour la sécurité nationale, le grand équipementier chinois des télécoms fait un pied de nez à Washington en ouvrant son plus grand centre mondial de transparence en matière de cybersécurité et de protection de la vie privée à Dongguan, en Chine. L’inauguration s’est déroulée officiellement en présentiel et virtuel, le 9 juin 2021, en présence de plusieurs représentants de régulateurs télécoms et organisations professionnelles mondiales, dont Mats Granryd, le directeur général de la GSMA, l’association des opérateurs mobiles.