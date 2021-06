Huawei joue le trublion dans le cloud public d’infrastructure

Huawei est connu à la fois comme équipementier des télécoms et constructeur de smartphones. On le connait moins comme fournisseur de cloud public d’infrastructure (IaaS pour infrastructure as a service). Pourtant, il est en train d’émerger comme un acteur majeur sur ce marché en plein boom. Pour la première fois, il se hisse dans le Top 5 mondial, à la cinquième place avec 4,2% du marché en 2020 selon le cabinet Gartner, derrière Amazon Web Services, Microsoft, Alibaba et Google. Il évince ainsi un autre acteur chinois, Tencent, qui occupait cette position en 2019 avec 2,8%.