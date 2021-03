Huawei devancé par Oppo et Vivo dans les smartphones en Chine

Huawei n’est plus le roi des smartphones en Chine, un titre qu’il détenait de façon ininterrompue depuis 2017. Selon les chiffres des ventes en janvier 2021 du cabinet Counterpoint, il tombe à la troisième place avec 16 % des livraisons totales, derrière Oppo (21 %) et Vivo (20 %), mais tout juste devant Apple et Xiaomi.