Huawei dégringole à la dixième place dans les smartphones

La descente aux enfers de Huawei dans les smartphones se poursuit. Selon le cabinet Omdia, la célèbre marque chinoise, qui menaçait en 2020 de détrôner Samsung, a plongé à la dixième place avec seulement 2% des expéditions mondiales au troisième trimestre 2021. Un an auparavant, elle occupait la deuxième marche du podium avec 15% des ventes, derrière Samsung (23%) mais devant Apple (12%). Elle est désormais dépassée non seulement par Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo et Vivo mais aussi par Honor, Motorola, Realme et Tecno.