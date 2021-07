Huawei chute à la cinquième place des ventes de smartphones en Chine

15 jours gratuits et sans engagement

La dégringolade de Huawei dans les smartphones ne se limite plus à l’international. Elle s’étend à la Chine. Selon les chiffres de ventes du cabinet Counterpoint sur les trois premières semaines de juin 2021, Huawei tombe à la cinquième place avec 10% des expéditions totales dans le pays. Il est devancé par Vivo (23%), Oppo (21%), Xiaomi (19%) et Apple (14%). Un an auparavant, il caracolait en tête avec 33% des ventes sur la même période. La chute est vertigineuse.