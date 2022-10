HSBC nomme un nouveau directeur financier, chute du bénéfice au T3

La promotion de Georges Elhedery, en pole position pour devenir le prochain directeur général de la banque basée à Londres, intervient après un congé sabbatique de six mois pris en janvier, invoquant le désir de voyager avec sa famille et d'explorer des intérêts personnels.

"Il n'y a pas de changement de stratégie à la suite de ces changements de direction", a déclaré le directeur général Noel Quinn à Reuters. "Il s'agit de la façon dont le comité exécutif du groupe est positionné avec des options de succession potentielles pour l'avenir".

Georges Elhedery, qui, depuis son retour de congé sabbatique en septembre a travaillé sur des projets pour Noel Quinn, succède à Ewen Stevenson, qui quittera la banque l'année prochaine, a précisé HSBC.

"Je suis impatient de prendre un peu de repos et de réfléchir aux options futures", a déclaré Ewen Stevenson à Reuters.

La banque a enregistré un bénéfice avant impôts de 3,15 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre. Ce chiffre est en baisse par rapport aux 5,4 milliards de dollars enregistrés un an plus tôt, mais il est nettement supérieur à la moyenne des estimations des analystes compilées par la banque, soit 2,45 milliards de dollars.

Les résultats comprennent une perte de 2,4 milliards de dollars résultant de la vente des activités de la banque en France, dans le cadre d'une stratégie plus large visant à se délester de certaines parties de son empire afin d'augmenter ses bénéfices.

HSBC, qui réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices en Asie, a subi des pressions de la part de Ping An Insurance Group, son principal actionnaire, pour qu'elle explore des options telles que la scission et la cotation en bourse de ses principales activités en Asie afin d'augmenter le rendement pour les actionnaires.

La banque étudie également une vente potentielle de son unité canadienne, alors qu'elle tente de rationaliser ses opérations afin d'augmenter ses bénéfices sous la pression de Ping An.

"Nous restons sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs de coûts pour 2022 et 2023", a déclaré Noel Quinn.

Le directeur général de HSBC, à la tête du groupe depuis plus de deux ans, a indiqué dans un communiqué que la banque visait à "atteindre son objectif de rendement d'au moins 12% à partir de 2023 et, par conséquent, des distributions plus élevées (aux) actionnaires".

(Reportage Anshuman Daga et Lawrence White ; version française Kate Entringer)