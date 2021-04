HSBC: Le bénéfice avant impôts progresse de 79% au T1

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Reinhard Krause HSBC Holdings PLC a enregistré mardi une hausse de 79% de son bénéfice avant impôts au premier trimestre. /Photo d'archives/ REUTERS/Reinhard Krause

La plus grande banque d'Europe en termes d'actifs a fait état d’un bénéfice avant impôts de 5,78 milliards de dollars (4,8 milliards d’euros) au premier trimestre clos le 30 mars, contre 3,21 milliards de dollars (2,7 milliards d’euros) un an plus tôt.

Ce résultat est bien supérieur aux attentes des analystes qui tablaient en moyenne sur un bénéfice trimestriel de 3,35 milliards de dollars, selon un consensus fourni par l'entreprise.

La banque a réduit de 400 millions de dollars (331 millions d’euros) ses provisions pour créances douteuses, mises de côté l'an dernier pour faire face à une possible hausse des défauts de crédit en raison de la pandémie.

HSBC a par ailleurs indiqué mardi que les discussions avec Cerberus sur la vente des activités de banque de détail en France se poursuivaient, mais qu'aucune décision définitive n'avait été prise.

Reuters a rapporté le mois dernier que les discussions en vue de la cession des 270 agences du groupe britannique en France étaient entrées dans leur phase finale.

(Lawrence White, version française Laura Marchioro, édité par Blandine Hénault)