HP élargit son offre dans l’impression de papier de couverture

Avec une offre qui concerne à la fois l’impression de plaques de carton ondulé et de papier de couverture, sans oublier les matériaux souples, les étiquettes et le carton plat via la division HP Indigo, HP est présent sur quasiment tous les métiers de l’emballage. Le constructeur américain élargit son offre dans le domaine des papiers de couverture, à savoir les substrats qui sont imprimés et collés ensuite sur les cartons ondulés, ou peuvent l’être sur de la micro-cannelure et du carton plat. Sa dernière machine, baptisée HP PageWide T700i, a été développée comme le sont les autres machines de cette catégorie avec le constructeur de presses offset allemand Koenig & Bauer.

