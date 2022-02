HP dans les bouteilles en papier

Les ambitions de HP dans l’emballage se précisent. Déjà connu des professionnels de l’impression d’emballages souples et d’étiquettes, de carton plat et ondulé, avec ses presses jet d’encre et électrophotographiques, le géant américain de l’informatique annonce le rachat de Choose Packaging, une société écossaise qui revendique la paternité de la seule bouteille en papier sans plastique commercialisée dans le monde. En réalité, les bouteilles en papier ne sont pas nouvelles. Il suffit de penser à la Paper Bottle (Paboco) ou à l’expérience menée par GSK, Diageo et Pilot Lite autour du projet Pulpex. Mais, si dans le premier cas une poche de polyéthylène téréphtalate (PET) est bien présente à l’intérieur de l’emballage pour garantir son étanchéité, dans le deuxième cas le projet en est encore au stade pilote. Choose Packaging annonce pour sa part une technologie achevée, avec des bouteilles disponibles à la vente sur son site. Par ailleurs, l’entreprise déclare travailler avec plusieurs sociétés dans le cadre du développement de contenants papier à l’image du groupe vinicole Accolade Wines, de l’allemand Henkel, spécialisé dans les produits d’entretien et de l’hygiène de la personne, ou encore avec la marque de spiritueux Malibu Rum qui fait partie du groupe Pernod Ricard.

Matériaux naturels non toxiques

Sa bouteille, constituée de papier, dispose d’un liner « en matériaux naturels non toxiques » faisant barrière à l’eau. Elle est surmontée d’un bouchon en aluminium. Côté fin de vie, le conditionnement est censé se dégrader rapidement dans ses éléments constitutifs. Choose Packaging sera intégré dans le périmètre de la division de HP qui s’intéresse à la fabrication rapide de calages en fibre moulée. Pour mémoire, le groupe américain qui s’est introduit très récemment sur ce marché, propose des solutions pour l’impression 3D d’outillages permettant ensuite de produire plus rapidement et à moindre coût des emballages à base de fibre aux formes exactes du produit à protéger. À terme, l’ambition est de faire monter en échelle la technologie de Choose Packaging afin d’élargir les marchés intéressés, notamment dans les boissons. « Plus de 150 millions de tonnes de plastiques à usage unique sont produites chaque année et HP entend révolutionner ce marché avec des emballages à base de fibre et 100 % sans plastique », indique la société de Palo Alto (Californie) dans un communiqué. HP évalue le marché des bouteilles en papier à 10 milliards de dollars.