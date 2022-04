Horizon Europe : L’innovation en mode grand « € »

À noter

L’association des conseils en innovation (ACI) mène le projet de concertation citoyenne #JESUISEUCOLO, dans le cadre du programme Horizon Europe. L’idée est de placer le citoyen européen au cœur des programmes de R&I de Horizon Europe notamment dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe.

L’opportunité est donnée à chacun de proposer, partager et débattre des sujets de recherche qui pourront être financés par l’Union Européenne. Leurs contributions viseront à accélérer la transition écologique en ayant un impact sur leur quotidien.

La Commission Européenne ainsi que les Régions françaises Auvergne Rhône-Alpes et Hauts-de-France et l’organisation Time For The Planet soutiennent la démarche. Une restitution publique est prévue fin avril à Bruxelles.