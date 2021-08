Honor vole de ses propres ailes (sans Huawei) avec sa nouvelle gamme Magic3

Honor tue le père. Moins d’un an après sa cession par Huawei à de nouveaux actionnaires, en novembre 2020 (pour échapper à l'embargo américain visant son ancienne maison mère), le fabricant chinois de smartphones effectue son premier lancement de produit en solitaire à l'international. Présentée le 12 août, la série Magic3, composée de trois modèles, se veut le fer de lance de la marque, avec des prix de 899 € (Magic3), 1 099 € (Magic3 Pro) et 1 499 € pour sa version luxe au boitier céramique gravé au laser (Magic3 Pro +). Tous tournent sous Android, tandis que Huawei est privé des applis de Google, et contraint de développer son propre écosystème alternatif...