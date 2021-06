Hong Kong : Arrestation d'un chroniqueur d'Apple Daily

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © LAM YIK La police a arrêté mercredi un chroniqueur du journal hongkongais pro-démocratie Apple Daily pour "collusion présumée avec un pays étranger" en vertu de la loi sur la sécurité nationale. /Photo prise le 19 juin 2021/REUTERS/Lam Yik

Cette nouvelle arrestation survient après le gel des actifs d'Apple Daily la semaine dernière et la mise en détention de cinq dirigeants du journal qui devrait cesser de paraître cette semaine.

Selon la police, des dizaines d'articles publiés par le quotidien sont susceptibles de violer la nouvelle loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin l'an dernier dans l'ancienne colonie britannique à la suite de manifestations anti-gouvernementales.

Les associations de défense des droits civiques, des médias et des gouvernements occidentaux ont exprimé leurs inquiétudes sur la liberté de presse à Hong Kong.

La police, qui ne divulgue généralement pas les noms des personnes arrêtées, a déclaré avoir arrêté un homme de 55 ans pour des motifs de sécurité nationale.

Un cadre de Next Digital, l'éditeur d'Apple Daily, a déclaré qu'un rédacteur en chef des éditoriaux et un journaliste avaient été arrêtés. Les noms de ces deux personnes n'ont pas été communiqués. On ignore pour le moment les motifs de l'arrestation du journaliste.

Sollicité, un représentant de la police a dit n'avoir aucune information pour le moment sur la deuxième arrestation mentionnée.

(Reportage Marius Zaharia; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)