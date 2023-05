Hommage à Philippe Leydier

Une grande figure de l’industrie du carton ondulé vient de disparaître : à l’âge de 74 ans, Philippe Leydier est décédé, le samedi 6 mai 2023, « des suites d’une longue maladie ». Dans un communiqué, Carton ondulé de France (CoF) salue « les qualités humaines » et les « compétences professionnelles » de celui qui fut le patron d’Emin Leydier et un infatigable animateur de la profession. Philippe Leydier fut notamment président de l’Union syndicale française du carton ondulé (USFO) de 1998 à 2001, puis d’Ondulé de France (Ondef) en 2004. « Sa disparition laisse un grand vide dans le monde de l'industrie du carton ondulé, mais également dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu et apprécié. Nous garderons de lui le souvenir d'un homme qui a marqué son temps par sa vision, son engagement et sa générosité », écrit Philippe Durand, président de l’organisation professionnelle.

Visionnaire et audacieux

Entrepreneur visionnaire et audacieux, courageux dans les tempêtes et heureux de ses conquêtes, Philippe Leydier, affable et souriant, fut un pionnier de l’économie circulaire en misant sur les papiers pour ondulé (PPO) allégés issus de papiers et cartons à recycler (PCR). Avec Elytra, le patron d’Emin Leydier a également développé les applications du carton ondulé apte au contact alimentaire direct. Emballages Magazine salue avec émotion la mémoire d’un homme de parole, aux solides convictions et au caractère bien trempé, et, avec CoF, présente ses « plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches » en partageant « leur peine et leur tristesse » et en témoignant « notre profonde sympathie en ces moments difficiles ».