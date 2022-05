Homéopathie : Boiron fête ses 90 ans et refuse d'être un tube du passé

Dans l’ouest lyonnais, la ville fait rapidement place à la campagne. C’est dans un écrin de verdure, à Messimy, que se trouve le siège et site de production phare de Boiron. Sur ces 32 hectares sont notamment fabriqués les fameux granules homéopathiques du laboratoire.

Si Boiron ouvre ses portes, à l’occasion des 90 ans du groupe, ce n’est pas tant à cause de l’allègement des mesures anti-Covid, mais surtout car l’industriel va mieux et tient à le faire savoir. Il faut dire qu’on avait laissé Boiron dans le monde d’avant. Celui d’avant le Covid-19 et celui où sa spécialité était encore remboursée.

Cet article est réservé à nos abonnés Industrie Pharma et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]