Home Depot abaisse ses prévisions face au recul de la demande

(Reuters) - Home Depot a réduit mardi sa prévision de ventes annuelles et dit s'attendre à une baisse de son bénéfice plus importante que prévu en raison du repli de la demande pour les équipements de bricolage alors que les Américains, préoccupés par l'inflation, réduisent leurs dépenses.

Le titre de la plus grande chaîne américaine de magasins de bricolage reculait d'environ 4% dans les échanges en avant-bourse.

Les consommateurs, qui se sont tournés vers le bricolage lors de la pandémie de COVID-19, concentrent désormais leurs dépenses sur les voyages et autres services, ce qui a provoqué une baisse de 4,8% des transactions de Home Depot sur le trimestre écoulé.

"C'est vraiment une surprise. La vitesse et l'ampleur de la baisse (des ventes) sont surprenantes par rapport à ce que nous pensions", a déclaré Michael Baker, analyste chez D.A. Davidson.

Le moral des consommateurs s'est effondré à son plus bas niveau depuis six mois en mai, selon des données publiées vendredi, tandis que les prévisions d'inflation à long terme aux États-Unis ont atteint leur plus haut niveau depuis 2011.

Les résultats de Home Depot constituent un signal d'alerte pour les autres grands groupes américains de distribution, tels que Target et Walmart qui doivent publier leurs résultats trimestriels respectivement mercredi et jeudi.

Home Depot s'attend désormais à ce que ses ventes comparables pour l'exercice 2023 reculent de 2% à 5% alors qu'il anticipait une quasi-stagnation auparavant. Les analystes tablaient sur une baisse de 0,9%, selon les données IBES de Refinitiv.

L'entreprise prévoit également un recul du bénéfice par action compris entre 7% et 13%, alors qu'elle tablait auparavant sur une baisse autour de 5%.

Les ventes comparables de Home Depot au premier trimestre ont diminué de 4,5%. Le bénéfice par action a néanmoins légèrement dépassé les attentes à 3,82 dollars contre 3,80 dollars attendu par le consensus.

(Reportage de Deborah Sophia à Bangalore, version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)