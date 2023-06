Holcim, Ifpen, Axens et EDF s’associent pour produire du e-kérosène en Loire-Atlantique

EDF, Holcim, l’Ifpen (IFP Energies Nouvelles) et Axens ont signé des protocoles d’accords pour développer Take Kair, un pilote industriel de e-kérosène en Loire-Atlantique, le site restant à définir. Celui-ci répondra aux besoins de la nouvelle filière française de e-SAF (carburant d’aviation durable de synthèse). L’objectif est de lancer la construction des pilotes industriels en 2026 pour une première phase de production en 2028, si les financements sont réunis. Le projet devrait permettre la production annuelle de 50 kilotonnes de e-carburants bas-carbone à partir du captage de 160 kilotonnes de CO2 et d’hydrogène produit par un électrolyseur de 200 MW.

Dans les fumées d’une cimenterie

