Highcon lève 18,5 millions de dollars

Spécialisé dans les systèmes de découpe et de rainage numérique de feuilles en carton plat et de plaques en carton ondulé, Highcon Systems annonce avoir levé 18,5 millions de dollars auprès de la Bourse de Tel Aviv (Israël), auprès d’investisseurs privés. L’entreprise est cotée en bourse depuis novembre 2020. Highcon va employer cette somme pour financer son développement. Son chiffre d’affaires est en forte croissance. Il se monte à 14,3 millions de dollars pour l’année 2021 selon une estimation non auditée, en hausse de 70% sur 2020, et devrait se situer dans une fourchette comprise entre 25 et 30 millions de dollars en 2022. La société s'attend également à ce que ses revenus récurrents provenant des consommables et des services augmentent de 70 %. Highcon a rapporté une estimation des soldes de trésorerie de 23,7 millions de dollars sur la fin de l’exercice 2021.

Avec ses systèmes de façonnage numériques, Highcon se situe, idéalement, à la suite des presses numériques son objectif étant de fournir à ses clients - fabricants d’emballages en carton plat et ondulé - une solution de rainage-découpe ultra-flexible pour les petites et moyennes séries, en fort développement sur le marché. Les principaux investisseurs de la société sont Landa Ventures détenue par Benny Landa et JVP dirigé par Erel Margalit.