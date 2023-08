Hésitations à Wall Street avant une série d'indicateurs

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert mardi sur une note hésitante avant la publication d'indicateurs économiques clés qui incitent les investisseurs à la prudence. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones est stable à 34.564,47 points et le Standard & Poor's 500, plus large, fait du surplace à 4.434,36 points. Le Nasdaq Composite cède 0,10% soit 15,76 points, à 13.691,997. Les ouvertures de postes au mois de juillet et la confiance des consommateurs pour le mois d'août sont attendus pour 14h00 GMT, ces deux indicateurs permettant de jauger de la résistance de l'économie américaine aux hausses de taux. Les ouvertures de postes éclaireront sur le dynamisme du marché du travail qui résiste malgré le durcissement des conditions financières et constitue l'un des facteurs de l'inflation.