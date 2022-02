Hésitation en Europe entre bons résultats et inquiétude sur l'Ukraine

À Paris, le CAC 40 grappille 0,06% à 6.969,14 points vers 08h45 GMT. À Londres, le FTSE 100 cède 0,37% et à Francfort, le Dax est pratiquement inchangé.

L'indice EuroStoxx 50 est stable alors que le FTSEurofirst 300 cède 0,13% et le Stoxx 600 0,03%.

Les marchés américains ont fin mercredi nettement au-dessus de leurs plus bas du jour après la publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui a un peu rassuré les investisseurs sur le rythme à venir du resserrement de la politique monétaire.

Si la tension retombe donc un peu sur le front des taux d'intérêt, elle reste vive sur celui de l'Ukraine: les forces gouvernementales et les séparatistes prorusses du Donbass se sont mutuellement accusés d'avoir enfreint le cessez-le-feu dans cette région de l'est du pays et les Etats-Unis disent ne pas croire au début de retrait des troupes russes.

Dans l'actualité des résultats de sociétés, Kering bondit de 6,1%, l'une des meilleures performances du Stoxx 600, après un quatrième trimestre en forte croissance, marqué par le rebond de sa marque vedette, Gucci.

Carrefour (+3,64%) profite de son côté de la confiance affichée pour cette année.

Commerzbank (+3,15%), Schneider Electric (+1,54%) et Orange voient eux aussi leurs résultats et leurs prévisions salués par le marché.

En baisse, Air France-KLM chute de 4,97%, le groupe ayant évoqué des besoins en fonds propres qui pourraient atteindre quatre milliards d'euros.

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)