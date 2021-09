Hésitation à Wall Street avant de nouveaux indicateurs, hausse en Europe

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ANDREW KELLY Wall Street est attendue en légère baisse mais les Bourses européennes affichent une hausse soutenue à mi-séance jeudi. À Paris, le CAC 40 gagne 1,01% vers 10h50 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 0,46% et à Francfort, le Dax avance de 0,49%. /Photo prise le 9 août 2021/REUTERS/Andrew Kelly

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en légère baisse mais les Bourses européennes affichent une hausse soutenue à mi-séance jeudi, les investisseurs revenant à l'achat après le repli des derniers jours, alors que les marchés asiatiques restent plombés par la crainte d'une faillite du groupe immobilier chinois Evergrande.

Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture en repli de 0,1% pour le Dow Jones, de 0,14% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,2% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 1,01% à 6.649,99 points vers 10h50 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 0,46% et à Francfort, le Dax avance de 0,49%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,78%, le FTSEurofirst 300 de 0,65% et le Stoxx 600 de 0,67%.

Ce dernier avait enregistré mercredi sa plus mauvaise clôture depuis le 30 juillet après un recul de 2,4% en sept séances tandis que le CAC 40 touchait son plus bas niveau depuis le 20 août. Mais la fin de journée réussie de Wall Street et l'actualité des sociétés cotées favorise des achats à bon compte.

La tendance sur les places américaines pourrait dépendre des indicateurs économiques du jour puisque les investisseurs prendront connaissance une heure avant l'ouverture des chiffres mensuels des ventes au détail et des statistiques hebdomadaires des inscriptions au chômage, susceptibles d'alimenter les débats au sein de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

En Asie, la crainte d'un défaut d'Evergrande, qui pourrait fragiliser le système financier chinois, a de nouveau pesé sur les marchés après la suspension pour 24 heures des obligations de sa principale filiale: la Bourse de Hong Kong - également pénalisé par la baisse du secteur des casinos - a encore cédé 1,46% et l'action Evergrande 6,41%.

VALEURS EN EUROPE

En Europe, la plus forte hausse sectorielle du jour profite au compartiment du transport et des loisirs, dont l'indice Stoxx s'adjuge 3,63%, tiré par Ryanair (+7,31%) après le relèvement de ses prévisions de trafic à long terme.

Air France-KLM prend 1,33%, Airbus 2,78%, le motoriste Rolls Royce 4,17%.

A Paris, la progression la plus spectaculaire est pour Lagardère, qui bondit de 19,24% après l'annonce par Vivendi (+0,13%) du rachat des parts du fonds Amber Capital, prélude à une OPA.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est pratiquement inchangé à 1,3056% dans l'attente des indicateurs du jour aux Etats-Unis, après être tombé en séance mercredi à 1,26%,son plus bas niveau depuis le 24 août.

Sur le marché obligataire européen, la tendance est influencée avant tout par l'importance des nouvelles émissions, notamment celles du Trésor français, qui a adjugé dans la matinée près de 11 milliards d'euros d'OAT, et de l'Espagne, qui a levé 5,19 milliards.

Le rendement à dix ans français est ainsi monté à 0,037% et son équivalent allemand à -0,293%, leur plus haut niveau depuis le 14 juillet.

CHANGES

Hésitant en début de séance, le dollar est reparti à la hausse face aux autres grandes devises (+0,26%), l'approche de la réunion de la Fed lui assurant un soutien solide sans pour autant lui permettre de retrouver ses récents plus hauts.

L'euro retombe ainsi sous 1,1775 dollar contre 1,1820 au plus haut du jour.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est quasi stable après l'envolée des trois dernières semaines (+16% environ depuis le 20 août) même s'il conserve l'essentiel des gains engrangés mercredi après la baisse plus marquée qu'attendu des stocks de brut aux Etats-Unis.

Le Brent est pratiquement inchangé à 75,43 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,07% à 72,56 dollars.

(Édité par Jean-Stéphane Brosse)