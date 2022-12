Hervé Louis dit Champain industrialise le Roi rose de Touraine

Ancien responsable commercial chez Selosse et Briand, des fournisseurs de la grande distribution, Hervé Louis dit Champain, 55 ans, a lancé sa propre société en 2006, Le Père Champain, en pariant sur la charcuterie premium. « Il manquait des rillettes, des pâtés, de l'andouillette que je préparais, enfant, avec mon père et mon grand-père, charcutiers à Sainte-Maure-de-Touraine », se souvient ce défenseur de l'appellation « Roi rose de Touraine », un cochon élevé en Indre-et-Loire dans de petites exploitations autonomes et soigné sans antibiotiques.

