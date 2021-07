Hermès voit ses résultats bondir au premier semestre

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Charles Platiau Le groupe de luxe Hermès fait état vendredi d'une forte hausse de ses résultats au premier semestre, marqué par un fort rebond des ventes et un taux d'écoulement des stocks particulièrement élevé. /Photo prise le 24 avril 2021/REUTERS/Charles Platiau

Le chiffre d'affaires consolidé a bondi de 77% à taux de changes constants sur un an, à 4,235 milliards d'euros et le résultat opérationnel courant s'est établi à 1,722 milliard contre 535 millions un an plus tôt, donnant une marge opérationnelle courante de 41% contre 22% fin juin 2020.

Sur le seul deuxième trimestre, les ventes se sont envolées de 127% à changes constants contre une hausse de 44% au premier trimestre.

"Toutes les zones géographiques confirment une forte croissance, avec une accélération en Amérique et un redressement en Europe", a commenté Hermès dans un communiqué.

Le gérant Axel Dumas a qualifié les résultats d'exceptionnels et précisé que le groupe, contrairement à ses concurrents, avait continué d'investir durant la crise sanitaire et d'ouvrir de nouveaux magasins, dont un à Détroit (Etats-Unis) en juin.

Les concurrents Kering et LVMH ont également annoncé plus tôt cette semaine une forte hausse de leurs ventes au deuxième trimestre.

Hermès prévient que les impacts de la pandémie de COVID-19 sont toujours difficiles à évaluer pour 2021 mais confirme un objectif de progression du chiffre d’affaires à taux constants "ambitieux".

