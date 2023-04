Hermès inaugure une nouvelle maroquinerie, Duralex relance sa production… Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Une nouvelle maroquinerie pour Hermès

Hermès continue à développer son expertise artisanale dans les Ardennes. Disposant déjà de deux sites de production dans le département, l'entreprise lance un nouveau site à Charleville-Mézières où devraient travailler 260 artisans et une vingtaine d'autres salariés à l'horizon 2027. Le terrain de 19 913 m² sur lequel sera construit le site sera vendu par le conseil départemental des Ardennes à l'Etablissement public foncier Grand-Est pour 3 millions d'euros, avant d'être transformé par Hermès.

Lhyfe lance son troisième site de production d'hydrogène vert

La société Nantaise Lhyfe, spécialisée dans la production et la fourniture d'hydrogène vert (issu d'électrolyse de l'eau en utilisant des énergies renouvelables) pour la mobilité et l'industrie, poursuit son aventure industrielle. Après la mise en service du site de Bouin (Vendée) en 2021, et le début de la construction d'une deuxième usine, à Buléon (Morbihan) en février 2023, l'entreprise lance le chantier d'un troisième site à Bessières (Haute-Garonne). Il devrait produire deux tonnes d'hydrogène par jour.

Duralex redémarre sa production

Après cinq mois de mise à l'arrêt de la production due à la hausse des prix de l'énergie, la verrerie Duralex, basée à La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret), a redémarré son four le 17 avril. Le président du verrier, José Luis Llacuna, se réjouit de la reprise de l'activité pour les 250 salariés du site. Le dirigeant a également annoncer avoir décidé de «signer des contrats (d'énergie, ndlr) à prix fixes pour 2023 et 2024» pour «aborder l'avenir avec plus de sérénité».

La DGA a relancé une filière française du quartz

Grâce à un plan démarré en 2014, le ministère des Armées est parvenu à relancer une filière tricolore de quartz de synthèse près de Chambéry (Savoie). Le matériau est essentiel pour la conception de radars ou de systèmes de guidage et de navigation, notamment pour des applications militaires. La plateforme Cristal Innov livre aujourd’hui plusieurs milliers de pièces par an à de nombreux clients.

Les Hauts-de-France forment le personnel des gigafactories

D'ici 2026, 7 500 emplois directs (et 13 000 en tout) devraient être créés grâce au lancement des trois gigafactories d'ACC, d'Envision et de Verkor dans les Hauts-de-France. Le président de la région, Xavier Bertrand, a donc annoncé le lancement du projet Electro'Mob, le 17 avril à Lille, pour recruter et former 6 000 opérateurs, 3 400 techniciens, 2 000 ingénieurs et 1 850 managers. Ce projet est lauréat de «l’appel à manifestation d’intérêt compétences et métiers d’avenir» du plan France 2030 et bénéficie d’une enveloppe de 25 millions d’euros, dont 14,2 millions apportés par l’État.

ASB relocalise la production de piles amorçables pour munitions à Bourges

Le leader mondial des piles thermiques, Aerospatiale Batteries (ASB), rapatrie à Bourges (Cher) la production de piles amorçables pour munitions, assurée jusqu’alors par Thales aux Pays-Bas. Une relocalisation qui vient garantir l’indépendance de l’artillerie française : ce composant-clé alimente l’intelligence des munitions des canons, mortiers et notamment les obus tirés par le Caesar. L'objectif est maintenant de produire 50 000 piles par an d'ici fin 2023.

Innovafeed agrandit son usine de farine d'insectes dans la Somme

Le 21 avril, Innovafeed a inauguré l'extension de son site de production de Nesle (Somme), en présence du ministre chargé de l'Industrie Roland Lescure et de Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique. L'agrandissement vise à doubler la capacité de production de ce champion français des protéines à base d'insectes. Au total, le site s'étend désormais sur 25 000 mètres carrés et devrait compter à terme 110 salariés. Un essor qui représente pour l'entreprise française un investissement de 25 millions d'euros, dont plus de 4,5 millions d’euros financés par l'Etat via le plan France Relance.