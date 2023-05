Hermès inaugure une deuxième maroquinerie dans les Ardennes

Ouverte en janvier 2023, la manufacture de la Sormonne a été officiellement inaugurée vendredi 12 mai. La deuxième maroquinerie ardennaise de la marque de luxe Hermès s'étend sur une superficie globale de 11 hectares et comprend un bâtiment de 5 700 m². Parmi les 80 artisans qu'elle accueille actuellement, une cinquantaine ont été formés durant 18 mois au sein de l’Ecole Hermès des savoir-faire du pôle maroquinerie des Ardennes.

A l’horizon 2025, cette deuxième manufacture emploiera 300 employés, en tenant compte des collaborateurs exerçant dans des fonctions administratives, d’encadrement, de logistique et de ressources humaines. Au sein d’un cadre à forte structure bois, les 260 futurs artisans-maroquiniers, dont une grande majorité sont en reconversion et disposent donc déjà d’une expérience professionnelle, confectionneront une grande variété de sacs à main. Ils fabriqueront notamment des modèles Kelly, Birkin, Constance, 24X24 et Lindy.

