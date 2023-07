Herma vise la neutralité carbone d’ici à 2040

Basculer progressivement vers les énergies renouvelables et demander à son réseau de fournisseurs de réduire les émissions de CO2 : tels sont les deux axes que Herma va poursuivre afin de diminuer son impact sur l’environnement. Le fabricant d’étiqueteuses et de consommables pour l’étiquette ambitionne d’atteindre « zéro émissions nettes de carbone » – y compris pour les émissions indirectes – d’ici à 2040 pour se conformer aux objectifs de l’initiative Science Based Targets (SBTi). Pour mémoire, les membres de cette organisation s'engagent à prendre des mesures volontaires pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C jusqu'en 2100 par rapport au niveau d'avant 1850, comme l'exige l'Accord de Paris, ratifié par 195 nations et l'Union européenne en 2015.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]