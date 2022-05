"Dans la perspective actuelle, environ 2.000 emplois seront touchés dans le monde, principalement dans les ventes et l'administration", a déclaré le fabricant des détergents Persil dans un communiqué.

Selon le groupe allemand des biens de consommation courante, la fusion en une seule unité commerciale des produits d'entretien, comme Persil ou Pril, et cosmétiques, comme Schwarzkopf ou Dial, sera mise en œuvre en deux étapes. Cette fusion entraînera des économies nettes d'environ 250 millions d'euros par an jusqu'à fin 2023.

Le groupe vise ainsi une croissance organique des ventes de 3 à 4% et une marge ajustée de bénéfice avant intérêts et impôts de l'ordre de 12% pour la nouvelle unité à moyen et long terme.

Henkel a déclaré que les marques qui ne répondent pas à ses critères de croissance et de rentabilité pourraient être arrêtées ou vendues. Celles dont les ventes totales ne dépassent pas 1 milliard d'euros sont en cours d'examen.

Par ailleurs, Henkel dit être ouvert aux acquisitions pouvant ajouter des opportunités de croissance à sa nouvelle unité.

"En nous concentrant systématiquement sur les activités et les marques à forte marge brute, nous créons les conditions nécessaires à l'augmentation de nos résultats, ainsi qu'à l'obtention de fonds supplémentaires pour de nouveaux investissements dans la croissance", a déclaré le vice-président exécutif Wolfgang Koenig.

(Reportage de Kirsti Knolle ; version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)