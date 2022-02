Henkel en recyclé et en chauffe préférentielle

La chauffe préférentielle n’est pas une nouveauté en soi. Depuis déjà une vingtaine d’années, les conditionneurs de flacons en polyéthylène téréphtalate (PET) recourent à cette technologie associée au procédé d’étirage-soufflage pour fabriquer des contenants à section ovale. L’idée consiste à chauffer davantage les préformes à certains endroits de manière à étirer la matière de façon plus conséquente dans ces zones, la rigidité structurelle étant assurée par les parties qui ont été moins chauffées. L’opération est effectuée dans le four, avant l’étape de l’étirage-soufflage, en arrêtant la rotation de la préforme. Henkel a fait le choix de cette technologie pour son usine de Wassertrüdingen, en Allemagne, où il produit les gels douche de la gamme Fa. Les deux sociétés se connaissent bien. Henkel utilise les souffleuses Blomax de KHS depuis des décennies. Celles intégrant la chauffe préférentielle sont utilisées pour fabriquer les contenants pour assouplissants et détergents ménagers de la division Laundry & Home Care dans le monde entier.

Optimiser le poids

Le groupe a investi dans le même matériel pour son usine de Wassertrüdingen. La souffleuse, qui affiche une vitesse de 21 700 bouteilles par heure, lui permet non seulement de fabriquer des flacons à section ovale, avec les faces avant et arrière aplaties, qui sont habituellement utilisés sur ce segment mais lui offre aussi la possibilité d’optimiser le poids de l’emballage et d’utiliser de la matière recyclée. Ce sont justement ces deux derniers facteurs qui ont contribué à déclencher la décision d'achat de Henkel. Le flacon de 250 millilitres utilise 14 % de PET en moins par rapport aux versions précédentes, tout en conservant la qualité structurelle requise. Les emballages sont entièrement constitués de PET recyclé, dont 25 % issus du programme Plastic Bank mis en œuvre par des habitants de Haïti, des Philippines, d'Indonésie et d'Égypte qui collectent du plastique dans la nature et sur les plages afin de le retraiter. Henkel prévoit d'augmenter ce pourcentage et d’utiliser le plastique provenant du programme Plastic Bank dans d'autres emballages. Le groupe allemand s’est fixé comme objectif de n'employer que des emballages recyclables ou réutilisables d’ici à 2025.

Fondé en 1876, Henkel opère dans trois secteurs d’activité que sont les adhésifs, les produits de soin de la personne et les produits d’entretien et de nettoyage de la maison. En 2020, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 19 milliards avec 53 000 personnes.

Filiale de l’allemand Salzgitter, KHS intervient dans de multiples domaines du remplissage de boissons, du soutirage au soufflage de bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET) en passant par le regroupement et l’encaissage. En 2020, le groupe qui emploie 5085 personnes a réalisé un chiffre d'affaires de 1,130 milliard d'euros.