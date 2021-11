Henkel abaisse ses objectifs en raison de la flambée des prix des matières premières

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Ina Fassbender Le groupe de produits de consommation grand public Henkel a revu à la baisse lundi sa prévision de bénéfice annuel par action en raison de la flambée des prix des matières premières et de l'impact attendu de l'évolution des taux de change. /Photo d'archives/REUTERS/Ina Fassbender

"Les chaînes d'approvisionnement tendues et la hausse des coûts des matières premières et du transport s'avèrent particulièrement problématiques", a déclaré le directeur général du groupe Carsten Knobel dans un communiqué.

Le fabricant allemand des shampoings Schwarzkopf a déclaré que son bénéfice annuel ajusté par action à changes constants devrait augmenter autour de 10%, contre une fourchette de 10% à 15% précédemment.

Il a aussi dit s'attendre désormais à un taux de marge opérationnelle ajustée d'environ 13,5%, contre 13,5% à 14,5% attendu précédemment.

Henkel a toutefois déclaré qu'il prévoyait toujours une croissance organique des ventes de 6% à 8% pour l'année 2021.

Au troisième trimestre, Henkel a enregistré une hausse de ses ventes de 3,5% à 5,1 milliards d'euros, en ligne avec les attentes des analystes.

Sa division adhésifs, qui équipe les industries de l'automobile et de l'électronique et représente près de la moitié des ventes, a enregistré une croissance organique de 7%, malgré une légère contraction de ses activités automobile et de métaux.

Les activités blanchisserie et produits d'entretien ont vu leurs ventes augmenter de 2% alors que la division beauté a enregistré une baisse de 3%, principalement en raison d'un recul des ventes des soins du corps.

A la Bourse de Francfort, l'action Henkel reculait de 3,5% dans les premiers échanges, parmi les plus fortes baisses de l'indice paneuropéen Stoxx 600.

(Reportage Emma Thomasson; version française Anait Miridzhanian, édité par Blandine Hénault)